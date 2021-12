Der Gesundheitslandesrat mahnt zur Vorsicht: „Man braucht sich nur die Infektionszahlen in Großbritannien anschauen, wo die Omikron-Fälle explodieren.“ Auch in Italien mache die Omikron-Variante bereits 45 Prozent aller Neuinfektionen aus.In Südtirol habe man bislang nur 15 Omikron-Fälle registriert. „Aber es ist unweigerlich so, dass auch bei uns die Omikron-Welle kommen wird“, so Widmann. „Omikron wird sich rasant ausbreiten.“So wie es momentan aussieht, könnte es aber so sein, dass diese Variante weniger schwere Verläufe hervorruft als beispielsweise die Delta-Variante.Nichtsdestotrotz, sagte Widmann, müsse die Devise lauten: „Impfen, boostern, vorsichtig sein.“ Nur so könne man der Pandemie beikommen.Momentan stehe Südtirol, was die epidemiologische Lage anbelangt, besser da als der Rest Italiens: „Wir sind die einzige Provinz in Italien, die den RT-Faktor unter 1 hat.“ Will heißen: Die Reproduktionszahl des Virus sei momentan in Südtirol am niedrigsten.Was die Impfungen anbelangt, so sind in Südtirol laut Widmann mittlerweile 72 Prozent der Gesamtbevölkerung 2 Mal geimpft, 75 Prozent hätten die Erstdosis erhalten und 30 Prozent seien bereits geboostert, also 3 Mal geimpft.Was das Boostern anbelangt, so könne man ab 10. Jänner die 3. Dosis bereits 4 Monaten nach der 2. Impfung bekommen Eine weitere Neuerung: Ab 1. Februar 2022 gilt der Green Pass nur mehr für 6 Monate und nicht mehr wie bisher für 9 Monate.

sor