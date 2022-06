Impfpflicht zwar verfallen – Strafen werden trotzdem ausgestellt

Die Impfpflicht für die über 50-Jährigen, die Italien am 8. Jänner dieses Jahres eingeführt hat, ist mit dem 15. Juni verfallen. Nicht verfallen sind aber die Strafen für diejenigen, die sich nicht an die Impfpflicht gehalten haben. Es drohen weiterhin Geldstrafen in Höhe von 100 Euro.