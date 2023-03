In der Nähe von Kindern und Schwangeren: Qualmen bald verboten

Rom geht hart gegen Zigarettenrauch vor: auch gegen jenen aus elektronischen Verdampfern. Der von Gesundheitsminister Orazio Schillaci bereits angekündigte Entwurf mit den neuen Verboten steht vor dem Abschluss, wie „La Stampa“ berichtet.Die neuen Vorschriften sollen das Rauchen, einschließlich E-Zigaretten, in Außenbereichen, an Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel und sogar in Parks verbieten, wenn Kinder und Schwangere in der Nähe sind.Der Minister für Infrastruktur und Verkehr, Vize-Ministerpräsident Matteo Salvini ist dagegen und bezeichnet das harte Durchgreifen gegen das Rauchen als übertrieben.