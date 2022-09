„Italien am Scheideweg, wie die Briten beim Brexit“

Selbstbewusst und siegessicher trat die redegewandte Meloni auf, die ihre Wahlslogans wiederholte und die Italiener aufrief, der Mitte-rechts-Koalition ihr Vertrauen zu schenken. Das Duell, bei dem es um Wahlprogramme, Strategien und Visionen für das Land ging, fand in der Redaktion der Mailänder Tageszeitung „Corriere della Sera“ statt und wurde von deren Chefredakteur Luciano Fontana live auf der „Corriere“-Website moderiert.Die Rechtspartei Fratelli d'Italia, die derzeit im Parlament in der Opposition sitzt, dürfte laut aktuellen Umfragen mit 24 bis 25 Prozent deutlich stärkste Kraft im neuen Parlament werden. Zweitgrößte Partei dürfte den Umfragen zufolge die Mitte-links-Kraft Partito Democratico mit 20 bis 22 Prozent werden. Das neue Parlament wird am 25. September gewählt.„Wir wollen ein Italien, das in Europa zählt, nicht ein Land, das zusammen mit Polen und Ungarn der EU Steine in den Weg legt“, warnte Letta. Er wehrt sich gegen Melonis Vorhaben, den von der EU finanzierten milliardenschweren Konjunkturplan (PNRR) aufgrund der hohen Energiekosten zu revidieren. „Den Plan neu zu verhandeln, würde bedeuten, dass wir uns in Europa wieder als unzuverlässiges Land blamieren“, meinte Letta.Auch bei anderen Themen wurden die ideologischen Unterschiede zwischen den beiden Kontrahenten deutlich. Zum Thema Migration meinte Letta, dass Meloni wohl einsehen musste, dass eine Seeblockade im Mittelmeer nicht durchsetzbar sei. In der Vergangenheit hatte Meloni immer wieder eine solche Seeblockade gefordert. Angesprochen wurde auch das Thema Justiz. „Wir brauchen eine mutigere Reform der Justiz, beginnend mit der Reform des Obersten Gerichtshofs“, unterstrich Meloni, die auch eine institutionelle Reform anstrebt, „um dem politischen System Italien mehr Stabilität zu geben.“ Sie sei für das französische Modell des semipräsidentiellen Regierungssystems.Letta sprach sich gegen eine solch grundlegende Reform aus. „Die Verfassung hat Italien 75 Jahre lang gerettet. Sie ändern zu wollen ist angesichts der vergangenen eineinhalb Jahre ein Widerspruch: Schließlich hat die Regierung Draghi innerhalb des derzeitigen Systems funktioniert.“Beim Thema der Energiekosten traten vor allem Unterschiede zwischen Melonis Partei und der verbündeten Lega von Matteo Salvini zutage. Die FdL-Chefin sprach sich gestern gegen eine erhöhte Neuverschuldung des ohnehin hochverschuldeten italienischen Staates aus, um gegen die enorm gestiegenen Preise für Strom und Gas in Italien vorzugehen. Ihr Argument: Damit würde man die „internationale Spekulation befördern“ und zudem die Bürde der Kosten der zukünftigen Generation aufladen. Das Thema der hohen Preise könne auf nationaler Ebene angegangen werden, falls Europa es nicht schaffe, sich rechtzeitig darum zu kümmern, erklärte Meloni am Montag.Ganz anderer Meinung ist ihr Koalitionspartner Matteo Salvini (49), der nicht zur Debatte eingeladen war, aber mit seiner Stellungnahme für große Schlagzeilen sorgte und damit der Debatte seinen Stempel aufdrückte.„Die Italiener machen sich derzeit Sorgen wegen der hohen Rechnungen für Strom und Gas. Deshalb muss die Regierung 30 Milliarden Euro in die Hand nehmen, um die Italiener zu unterstützen. Sofort. Wer das ablehnt, kennt Italien nicht“, polterte Salvini. „Wir werden die Wahlen zusammen mit Giorgia (Meloni; Anm.d.Red.) gewinnen, aber ich verstehe nicht, warum sie bei diesem Thema zögert. Das Geld ist muss sofort in die Hand genommen werden. Wie kann man das nicht verstehen?“, griff der Lega-Chef in einer Stellungnahme seine Koalitionspartnerin öffentlich noch während des Wahlduells scharf an.Von „Corriere“-Chefredakteur darauf in der Debatte angesprochen verzichtete Meloni auf eine direkte Replik auf den Angriff aus den eigenen Reihen. Letta fordert höhere Steuerabschreibungen für energieintensive Unternehmen und „soziale Tarife“ für Geringverdiener. „Wenn der Markt nicht funktioniert, muss man eingreifen“, so der PD-Chef. Die Energiepreise müssten dann staatlich „verwaltet werden.“Dem Urnengang für die Parlamentswahlen misst Letta grundlegende Bedeutung zu, er sieht eine „Richtungswahl“ für Italien. Die Zeit der großen, lagerübergreifenden Koalitionen sei vorbei. „Es ist die Wahl zwischen 2 sehr unterschiedlichen Ideen von Italien. (…) Es ist eine Art Referendum, ein wenig wie in Großbritannien, als die Menschen zwischen dem Brexit oder dem Verbleib in der EU entscheiden mussten“, unterstrich der 56-Jährige gestern beim einzigen Wahlduell vor laufender Kamera.