Italien feiert den Tag der Befreiung

Gesetzlicher Feiertag

Staatspr√§sident Sergio Mattarella legte am Grabmal des Unbekannten Soldaten einen Kranz nieder.Als weitere Repr√§sentanten des Staates nahmen auch Regierungschefin Giorgia Meloni sowie die Pr√§sidenten der beiden Parlamentskammern und des Verfassungsgerichts teil.Dabei bekr√§ftigte Meloni in einer Erkl√§rung ihre Ablehnung ‚Äěgegen√ľber allen totalit√§ren und autorit√§ren Regimen‚Äú. Mit dem Ende des Faschismus sei in Italien der Grundstein f√ľr die R√ľckkehr der Demokratie gelegt worden.In Melonis Partei gibt es Mitglieder, die aus ihrer Verehrung f√ľr den faschistischen Diktator Benito Mussolini (1883-1945) keinen Hehl machten.Der Hitler-Verb√ľndete wurde im April 1945 von Partisanen festgenommen und hingerichtet. W√§hrend der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg von 1943 bis 1945 wurden etwa 70.000 Italiener get√∂tet. Zuvor war Mussolini zwei Jahrzehnte lang an der Macht.Der ‚ÄěAnniversario della Liberazione‚Äú (‚Äě Jahrestag der Befreiung‚Äú) ist in Italien gesetzlicher Feiertag (was das f√ľr Arbeitnehmer bedeutete lesen Sie hier) Der 25. April 1945 gilt als der Tag, an dem die bewaffneten Aufst√§nde der Partisanen gegen die Wehrmacht und deren italienische Verb√ľndete begannen. Italienischer Nationalfeiertag ist der 2. Juni, zum Gedenken an ein Referendum von 1946 zur Abschaffung der Monarchie und Gr√ľndung der Republik.