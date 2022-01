Italien liegt bei Impfungen EU-weit auf Rang 3

Diese Zahlen nannte der Sonderkommissar der italienischen Regierung, Francesco Figliuolo, laut Ansa.Die Booster-Impfung wurde bisher an 69,5 Prozent der für die Dosis vorgesehenen Bevölkerung verabreicht, insgesamt also an 27 Millionen Personen.Insgesamt lag der Tagesdurchschnitt der verabreichten Impfungen laut Ansa in der vergangenen Woche bei fast 645.000 Verabreichungen pro Tag.Südtirol liegt italienweit hingegen immer noch im Schlussdrittel, was die verabreichten Impfungen anbelangt.

stol/ansa