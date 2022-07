Italien: Regierung erhält Vertrauen

Damit konnte das Kabinett Draghi mehrere Abänderungsanträge umgehen, die vor allem von der Oppositionspartei Fratelli d´Italia eingereicht wurden. Die Abgeordnetenkammer muss noch am Montag über das komplette Paket abstimmen, das auch vom Senat abgesegnet werden muss.Die Regierung Draghi erhielt die Stimmen der Parlamentarier der 5-Sterne-Bewegung. Die Partei um Expremier Giuseppe Conte hatte die Politik der Regierung zuletzt kritisiert - etwa mit Blick auf die Waffenlieferung an die Ukraine. Daraufhin war es am Mittwoch zu einem klärenden Gespräch zwischen Conte und Premierminister Mario Draghi gekommen. Conte hatte sich bereit erklärt, weiterhin die Regierungskoalition zu unterstützen, stellte Draghi jedoch einige Bedingungen, darunter die Garantie weiterer Finanzierungen für die Mindestsicherung.„Wir geben dieser Regierung heute unser Vertrauen, aber wir warten auf Antworten: Wir erwarten langfristige Maßnahmen, die es den Bürgern ermöglichen, eine so lange Zeit der Krise zu überwinden, die Bestätigung des Bürgergeldes, einen gesetzlich festgesetzten Mindestlohn und das Ende der Spekulationen mit den Gaspreisen“, sagte der 5-Sterne-Abgeordnete Luigi Gallo im Plenum der Kammer. Dieser Kurs wurde auch von Conte bestätigt.„Wir vertrauen der Regierung, wir wollen mit ihr weiter zusammenarbeiten: Wir werden in der Abgeordnetenkammer bei dem Vertrauensvotum mit Ja stimmen, im Senat werden wir sehen“, sagte Conte. Im Senat verfügt die Regierungskoalition über eine knappere Mehrheit. Damit könnte die 5-Sterne-Bewegung Draghi mit ihren Forderungen weiterhin unter Druck setzen.Die Cinque Stelle, die 3 Minister im Kabinett Draghis stellt, befinden sich nach dem Parteiaustritt von Außenminister Luigi Di Maio und dessen Unterstützern in einer Krise. Die Partei verlor Dutzende Abgeordnete.