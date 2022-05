Jahresversammlung der HGV-Ortsgruppe Bozen: Stadt touristisch attraktiv halten

Mehrere Projekte und Veranstaltungen konnten umgesetzt werden, wie zum Beispiel die Weihnachtslotterie „WeLoveBZ“, eine Initiative der Gemeinde Bozen, dem Verkehrsamt, dem HGV Bozen, dem hds, dem italienischen Handwerkerverband CNA und dem Kaufleuteverband Confesercenti.Es gab zudem diverse Aussprachen mit der Gemeinde, um wichtige Themen, wie zum Beispiel die Situation am Obstmarkt, die Sauberkeit der Stadt Bozen oder das Betteln auf Straßen und Plätzen, zu besprechen und Lösungen zu erarbeiten. „In diesem Zusammenhang möchte ich mich bei der Gemeinde Bozen für die gute Zusammenarbeit bedanken“, sagte Barbara Zisser.An der Jahresversammlung nahmen auch Johanna Ramoser, Stadträtin für Wirtschaft und Tourismus, Roland Buratti, Präsident des Verkehrsamtes Bozen, und der Landtagsabgeordnete Helmut Tauber teil. Johanna Ramoser betonte, dass es ihr wichtig sei, die Anliegen der Gastwirte weiterzubringen.Gemeinsam mit dem Verkehrsamt habe man tolle Veranstaltungen für dieses Jahr geplant, welche für die Stadt wichtig sind, um touristisch attraktiv zu bleiben, sagte Ramoser. Die Veranstaltungen im Detail stellte anschließend Roland Buratti vor.Landtagsabgeordneter Helmut Tauber ging in seinen Ausführungen auf die politischen Herausforderungen in Südtirol ein. Im Besonderen erwähnte er dabei das Landestourismusentwicklungskonzept LTEK, die Mitarbeiterproblematik und das System der Gästecard, das überarbeitet werden soll. Zum LTEK meinte er, dass eine gewisse Steuerung der touristischen Entwicklung vernünftig sei, aber kleine, familiengeführte Betriebe auch weiterhin Entwicklungsmöglichkeiten haben müssen.HGV-Verbandssekretär Simon Gamper ging abschließend auf die Tätigkeit des Verbandes auf Bezirks- und Landesebene ein und stellte die Tätigkeiten der Dienstleistungsabteilungen im HGV vor.Die Ortsversammlung klang bei einer Weinverkostung in der Kellerei Bozen aus.