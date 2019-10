Jetzt warnt auch Rom vor E-Zigaretten

Nach Dutzenden Toten durch E-Zigaretten in den USA reagiert man auch in Italien auf die mögliche Gefahr: Das Oberste Gesundheitsinstitut schlägt Alarm und fordert sowohl das Gesundheitsministerium als auch die regionalen Assessorate zu Kontrollen auf, wie das Tagblatt „Dolomiten“ am Dienstag berichtet..