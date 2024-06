Junge Generation erfreut über Wahlergebnisse: Fokus auf junge Wähler

„In den letzten Wochen hat die SVP mehrere Wahlsiege eingefahren, was uns sehr freut und positiv in die Zukunft blicken lässt“, betont Anna Künig, Vorsitzende der Jungen Generation. Gleichzeitig zeige man sich jedoch betroffen und nachdenklich angesichts der niedrigen Wahlbeteiligung.„Wir als JG sehen es als unsere Aufgabe, insbesondere junge Menschen zur Teilnahme an Wahlen zu motivieren. Es gilt, ein Bewusstsein für das Recht und die Pflicht, wählen zu können, zu schaffen,“ so Künig.Vor diesem Hintergrund will die Junge Generation der SVP in den kommenden Monaten verstärkt daran arbeiten, junge Menschen anzusprechen und ihnen die Bedeutung ihrer Stimme in der Demokratie näherzubringen.