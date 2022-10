Kadyrow: „Wir haben dich gewarnt, Selenskyj – Lauf weg“

Rakten auf Kiew

Ukraine: Russland hat 75 Raketen auf Städte im Land abgefeuert

Putin: „Werden mit harten Maßnahmen antworten“

„Ich bin jetzt zu 100 Prozent zufrieden mit der Art und Weise, wie die militärische Sonderoperation durchgeführt wird“, schrieb Kadyrow am Montag auf seinem Telegramm-Kanal.„Wir haben dich gewarnt, Selenskyj, dass Russland noch nicht angefangen hat. Hör auf zu jammern wie Abschaum. Lauf lieber, bevor du getroffen wirst. Lauf weg. Lauf weg, Selenskyj, lauf weg, ohne nach Westen zu schauen.“Zuvor hatte es am Montagmorgen schwere Raketenangriffe auf das Zentrum der ukrainischen Hauptstadt Kiew gegeben. Auch aus mehreren anderen Großstädten wurden Explosionen gemeldet. Lesen Sie alle Einzelheiten hier. Russland hat nach offiziellen Angaben aus Kiew am Montag 75 Raketen auf verschiedene Städte in dem überfallenen Land abgefeuert. 41 davon habe die ukrainische Luftabwehr abgeschossen, teilte der Berater des ukrainischen Präsidentenbüros, Mychajlo Podoljak, in einem Video in seinem Kanal im Nachrichtendienst Telegram mit. Russland zeige damit nach zahlreichen Niederlagen in seinem Krieg gegen die Ukraine, dass es am Ende sei. „Das sind die Todeszuckungen eines verwundeten Tieres“, sagte er. „Wir haben es mit Terroristen zu tun“, teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag bei Telegram mit. „Sie wollen Panik und Chaos, sie wollen unser Energieversorgungssystem zerstören.“„Wenn die Versuche terroristischer Anschläge auf unser Gebiet fortgesetzt werden, werden die Antworten Russland heftig ausfallen und in ihrem Ausmaß dem Niveau der Bedrohungen entsprechen“, sagte der russische Präsident Wladimir Putin zum Beginn der vom Fernsehen übertragenen Sitzung ( Hier lesen Sie mehr dazu ).Am Samstag war die Kertsch-Brücke zur von Russland annektierten Halbinsel Krim durch eine Bombenexplosion schwer beschädigt worden.