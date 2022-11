Kartenzahlung nicht mehr verpflichtend – Bargeldgrenze bei 5000 Euro

Strafen sollen ausgesetzt werden

Bargeld: Obergrenze steigt auf 5000 Euro

Es war ein Aufreger-Thema für viele Ladenbesitzer und Dienstleister: Die Pflicht, Kartenzahlung zu akzeptieren, auch wenn der Betrag noch so klein ist. Seit einigen Monaten muss ein Unternehmer in Italien sogar eine Strafe zahlen, wenn er seinen Kunden keine Kartenzahlung gewährt.Damit soll nun Schluss sein: Die neue italienische Regierung will durchsetzen, dass eine Kartenzahlung unter 30 Euro nicht angeboten werden muss und der Ladenbesitzer oder Dienstleister auch keine Strafe mehr bezahlen muss, wenn er seinen Kunden die Kartenzahlung verwehrt, wenn der Betrag geringer als 30 Euro ist. Zudem: Die bisherigen Strafen sollen ausgesetzt werden.Die Bargeld-Obergrenze, die derzeit bei 2000 Euro liegt und im Jänner eigentlich auf 1000 Euro hätte sinken sollen, wird ebenfalls neu geregelt. Sie soll ab dem 1. Jänner 2023 auf 5000 Euro steigen.