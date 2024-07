Keine drakonischen Ausgabenkürzung notwendig

„Bemühungen anerkannt“

Kritik von Opposition

Dies versicherte Wirtschaftsminister Giancarlo Giorgetti gestern bei der Jahresversammlung der italienischen Bankenvereinigung ABI in Rom , die ihren Präsidenten Antonio Patuelli im Amt bestätigte.Giorgetti erklärte, dass Italien auf dem besten Weg sei, in diesem Jahr das Ziel eines Wirtschaftswachstums von einem Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) zu erreichen. „Wir brauchen kein Haushaltsgesetz mit Blut und Tränen, sondern eine ernsthafte Politik der Kontrolle der öffentlichen Ausgaben, damit Italien nicht länger ein Land sein muss, das ständig auf dem Prüfstand steht. Dies ist ein Ziel, das mit Entschlossenheit erreicht werden kann“, so Giorgetti weiter.Der Minister aus den Reihen der Lega betonte auch, dass das im DEF (Dokument für die Wirtschaftsplanung) festgelegte Ziel eines BIP-Wachstums von einem Prozent für 2024 in Reichweite sei.Der Erfolg der von der Regierung ausgegebenen BTP-Valore-Anleihen zeige, „dass die Bemühungen unseres Landes bereits von italienischen und ausländischen Sparern anerkannt werden“.Die Europäische Kommission hat im vergangenen Monat erklärt, dass Italien eines von 7 Ländern sei, gegen die sie ein Verfahren wegen eines übermäßigen Defizits einleiten werde.2023 hatte Italien ein Defizit von 7,2 Prozent des BIP verzeichnet. Giorgetti hatte gesagt, das Verfahren sei mit der Rückkehr zu den EU-Haushaltsregeln zu erwarten gewesen, die aufgrund der mit dem Ukraine-Krieg verbundenen Energiepreiskrise ausgesetzt worden waren.Giorgettis Worte wurden von der Opposition kritisiert. „Giorgettis Aussagen kommen mir surreal vor. Der Wirtschaftsminister beschreibt ein Land, das es nicht gibt. Er spricht von Wachstum und positiven Ergebnissen der Regierung, die nur er sieht“, kritisierte der Vorsitzenden der PD-Senatoren, Francesco Boccia.