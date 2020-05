Keine Neuinfektionen: Trotzdem ist Vorsicht angebracht

„Auf diesen Tag haben wir lange gewartet. Die heutigen Daten beweisen einmal mehr: Die umgesetzten Maßnahmen haben Wirkung gezeigt und das die Südtirolerinnen und Südtiroler verhalten sich verantwortungsvoll.“ Der Gesundheitslandesrat erinnert aber auch daran, dass - aufgrund der Inkubationszeit von durchschnittlich 14 Tagen - die heutigen Daten eine Situation von vor 2 Wochen widerspiegeln: „So erfreulich das Ergebnis ist: Es darf keinesfalls zu Leichtsinn verleiten. Wenn wir die Sicherheitsregeln nicht weiterhin rigoros einhalten, werden wir die eben zurückgewonnene Freiheit wieder gefährden.“Der Trend der stark verminderten Anzahl an neuen Fällen setzt sich bereits seit Wochen fort. Daher gehen auch die Anfragen nach Abstrichen derzeit deutlich zurück. So wurden von Montag auf Dienstag lediglich 362 Abstriche an 231 Personen vorgenommen.

