Keine Untergrenze bei POS-Zahlungen – Haushalt steht noch immer nicht

Das hat die Kommission entschieden

Der Haushalt muss noch in diesem Jahr genehmigt werden, wenn die italienische Regierung zu Jahresbeginn über alle finanziellen Mittel verfügen will.Das könnte eng werden, weil die Kommission den Entwurf nicht fertig bekam, obwohl sie die gesamte Nacht daran gearbeitet hatte. Spätestens am Donnerstag soll der Entwurf der Abgeordnetenkammer vorgelegt werden. Diese soll den Haushaltsentwurf dann spätestens am 24. Dezember genehmigen.Ministerpräsidentin Giorgio Meloni hat angekündigt die Vertrauensfrage stellen zu wollen, um mehr Druck auf das Parlament auszuüben. Wenn die Kammer dem Entwurf zustimmt, kommt er in den Senat, der spätestens am 31. Dezember zustimmen soll.Die angekündigte Untergrenze von 60 Euro für POS-Zahlungen wird nicht kommen. Betriebe müssen Kartenzahlungen deswegen auch unter 60 Euro akzeptieren, sonst droht eine Strafe.Auch soll es keinen Strafnachlasse für Steuersünder geben, wie ursprünglich geplant war.Gute Nachrichten für Hausbauer: Es soll möglich sein, von einem variablen auf einen fixen Zinssatz umzusteigen. Gelten soll dies aber nur für Darlehen unter 200.000 Euro.