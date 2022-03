KFS Positionspapier: Förderung der Familie

Valentin Mair ist KFS-Vizepräsident und Vorsitzender des KFS-Fachausschusses für Familienpolitik. - Foto: © KFS_Marion Lafogler

Die Familie ist das Herz der Gesellschaft. Sie ist der wichtigste Ursprung positiver Gefühls- und Erlebniswelten, so die Aussendung des Katholischen Familienverbands Südtirol (KFS).„Wir als Gesellschaft können die christlich-sozialen Werte nur durch eine positive Grundeinstellung zur Familie an die nächsten Generationen weitergeben. Die Familie soll ein Garant für Stabilität, Frieden und soziales Denken, vor allem aber Freude und Erfüllung sein, und es weiterhin bleiben“, so der Grundtenor des KFS-Positionspapieres 2022.KFS-Vizepräsident und Vorsitzender des KFS-Fachausschusses für Familienpolitik Valentin Mair, unterstreicht, er werde sich „besonders dafür einsetzen, dass die finanzielle Förderung und Absicherung der Familien möglichst besser, transparenter und einfacher wird.“Das neue vom KFS-Fachausschuss Familienpolitik erarbeitete Dokument wurde bereits vom KFS-Vorstand genehmigt und wird jetzt allen Politikern auf Landesebene und an die Vertreter in Rom und in Brüssel zugeschickt.