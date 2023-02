Kleine Rente, große Schwierigkeiten: Das sagen die STOL-Leser

Mit dem neuen Jahr ist auf STOL eine neue Rubrik gestartet: „Meinungen unserer Leser“. Die erste Ausgabe widmet sich dem Thema „Kleine Rente, große Schwierigkeiten“, denn: Immer mehr Senioren sind auf Sozialleistungen angewiesen.Die eingesandten Beiträge finden Sie hier gesammelt. Den Aufruf zum Nachlesen sowie die Einsendekriterien finden Sie, wenn Sie auf den Link klicken. Mit meiner kleinen Rente, einer Mindestrente, komme ich gerade mal bis Monatsende. Allerdings ist Sparen angesagt. Bin 71 Jahre alt, muss noch 4 Jahre warten. Habe ein Leben lang gearbeitet und nun das. Bin nicht einverstanden, dass die Politiker so hohe Renten erhalten und wir landwirtschaftliche Betriebe dazu beigetragen haben, dass sie zum Essen hatten. Es ist ungerecht, da sie ja um vieles mehr verdient haben und jetzt auch noch mehr Rente erhalten. Wir alle haben einen Beruf – aber: leichtere Arbeit mehr Geld, harte Arbeit weniger Geld. Wir sind alle nur Menschen. Schade: Macht und Geld regiert die Welt und die Großen tun den Kleinen unter!Maria Rieder++++++Ich arbeite hart jeden Tag samt meiner Behinderung. Habe Schulden, die mir der Einzugsdienst schickt. Keiner hilft mir, die zu bezahlen. Den Senioren geht's einigermaßen nicht schlecht, wie ich es sehe. Es gibt genug Leute in Südtirol, die Hilfe brauchen, dringend. Wenn ich meine Schulden nicht bezahle, sperren die mir mein Auto. So kann ich nicht mehr zur Arbeit fahren, ich bin auf mein Auto angewiesen. Die sollen mal hier im Lande helfen und nicht nur immer in anderen Ländern. Für alles gibt es Geld, aber für uns Südtiroler gibt es keine Hilfe. Da ansuchen, hier ansuchen: immer Ablehnungen. Das ist enttäuschend. Viel versprochen wird, gehalten wird gar nichts.Stefan Wenter++++++Der Landtag hat 2013 mit großer Mehrheit den Beschlussantrag der Süd-Tiroler Freiheit zum Aufbau eines eigenen Renteninstituts genehmigt. Der Aufbau eines eigenen Renteninstituts ist ein wichtiges Ziel, das die Renten langfristig absichert. Leider sind seither 10 Jahre vergangen und nichts ist passiert.Bernhard Zimmerhofer++++++Ich beziehe zwar nicht die Mindestrente, aber erhalte seit 26 Jahren bis auf 50 Euro dieselbe Rente!Ich muss nicht erwähnen, welcher Preisanstieg in diesen 26 Jahren erfolgt ist (Heizungskosten, Treibstoff, Konsumwaren. usw). Ich wohne in einem Einfamilienhaus (alleine) und bezahle für die Heizung monatlich die Hälfte meiner Rente, dazu kommen die Spesen für Strom, Zugeherin, nicht zu erwähnen den täglichen Bedarf an Nahrungsmitteln, Treibstoff… Mit einer einfachen Milchmädchenrechnung kann man errechnen, dass die Ausgaben die Rente bei Weitem übertreffen!Übrigens: Meine Rente beträgt nur 2050 Euro (Pensionierter Schuldirektor!).Eine einigermaßen angepasste Erhöhung der Rente nach 26 Jahren wäre angebracht!Helmut Müller++++++Bin 67 Jahre und seit 5 Jahren in Rente. Bekomme eine würdige Rente, weil ich immer und gut beim Arbeitgeber angemeldet war. Die letzte Auszahlung hat viel versprochen, aber in Wirklichkeit waren es bei mir 50 Euro weniger, vielleicht kommt ja noch was dazu die nächsten Monate. Die Leute, die nur wenig bekommen, sind meiner Meinung nach vielfach selber schuld: Viele hatten das Geld (schwarz), haben aber gedacht, oje, bis ich einmal in Rente gehe, oje ... und jetzt ist die kleine da. Von wem verlangen sie jetzt das Geld? Ich entschuldige mich bei den vielen Arbeitern und Arbeiterinnen, die nichts dafür können und damals nur ausgenutzt worden sind.Werner Irsara++++++Damit die Rentner mehr Netto haben, könnte die Regierung die Lohnsteuer halbieren. Damit wäre vielen geholfen.Walter Rossmann++++++Ich hoffe, dass sich zu diesem Thema auch diejenigen Südtiroler Bürger äußern, welche die Nutznießer des italienischen Renten- und Steuersystem sind, nämlich der gesamte Bauernstand, der mehr Geld/Rente bezieht, als er einbezahlt hat. Bin selber seit einem Jahr im Ruhestand, nach über 43 Jahren als fleißiger Steuer- und Beitragszahler, Angestellter der Privatwirtschaft in Führungsposition.Es wundert mich immer wieder, dass dieses Thema in den Medien so hochgespielt wird, obwohl auf der anderen Seite auch immer wieder mitgeteilt wird, dass Südtirol eine der reichsten Provinzen in italienischem Staat ist. Mit einem Haushalt von fast 7 Milliarden Euro für 550.00 Einwohner, der mit den Einnahmen aus Steuergeldern finanziert ist, obwohl es Berufssparten gibt, die keine Einkommenssteuer bezahlen müssen und somit auch keinen Beitrag dazu leisten. Nur deshalb gibt es im reichen Südtirol, laut Statistik, so viele Bezieher von Mindestrenten.Ich glaube, dass es den Südtirolern nicht schlecht geht, auch jenen mit der Mindestrente, denn die finanziellen Unterstützungen vonseiten der öffentlichen Hand, SVP, ist allen gewährleistet, insbesondere wiederum denen, die am wenigsten dazu beitragen.Die gerechteste Rente ist jene, welche man im Laufe des Arbeitsleben eingezahlt hat und die dann monatlich zurückerstatten wird.Am Ende bezahlt alles der Steuerzahler und nicht das Land oder der Staat, aber am meisten die Privatwirtschaft mit ihren Mitarbeitern.Elmar Karl Müller++++++Ich glaube, dass Rentner sich überlegen sollen, was sie wollen, eine Wohnung in der Stadt, wo sie ca. 1800 Euro und mehr Spesen haben und noch nichts gegessen, oder eine Wohnung auf dem Land/Dorf um ca. 650 Euro warm. Von den 1800 Euro verbleiben noch 1150 Euro, um zu leben. Ich verstehe, dass man nicht gern im Alter die gewohnte Umgebung verlässt, aber die Zeiten haben sich geändert.Paula Putzer++++++ Zum Artikel „Nach Arbeitsleben nur Sozialrente“ folgende Gedanken:Die Frau hat 21 Jahre gearbeitet und war nur ein Jahr versichert…Viele haben hauptsächlich im Gastgewerbe schwarz gearbeitet, um mehr zu verdienen. Wo soll die Rente herkommen, wenn nix einbezahlt wird? Damit sich in Zukunft weniger Senioren schwer tun über die Runden zu kommen, sollte gerade gegenüber der Jugend erwähnt und betont werden, wie wichtig eine Altersvorsorge ist. Ich weiß aus meiner Arbeitserfahrung in der Bank, wie schwer sich junge Erwachsene damit tun.Mir ist wohl bewusst, dass es auch einige besondere Lebensumstände gibt, welche 40 versicherte Arbeitsjahre nicht ermöglichen.Albin Grünfelder (seit 4 Jahren in Pension)++++++Ich verfolge seit Längerem die Situation zur Mindestrente. Meine Situation: Ich wäre schon in Rente. Arbeite seit meinem 14. Lebensjahr, heute bin ich fast 60 Jahre alt. Habe die ersten Jahre in der Gastronomie gearbeitet, doch wie viele Gastronomen es machten: Wir wurden nicht versichert oder früher ab- und angemeldet.Nun muss ich diese verlorenen Jahre nachholen. Ich habe die Betriebe kontaktiert, doch die einzige Antwort war: Damals war es halt so.Während ihre Hotels immer größer werden!Florian Burger++++++Mit der Rente kommen viele Rentner nicht über die Runde. Meiner Meinung müssten sie erhöht werden. Es zerreißt mir das Herz, wenn ich Rentner sehe, die vor den Supermärkten in der Biotonne nach Essbarem suchen.Sigrid Pöder++++++Die Rentner und Senioren sind in großer Not. Sie haben alle Mühe, mit der Rente bis ans Monatsende zu gelangen. Ich denke, wir haben im Lande viel zu hohe Kosten, die teilweise nicht gerechtfertigt sind.Zurzeit sind es die Pensionisten und Arbeitnehmer mit Familien, die in sehr großen Schwierigkeiten leben. Die Politik müsste eingreifen und sie selbst sollte auf große Einkommen verzichten und gerechter aufteilen.Michael Moroder++++++Ich kenne einige, deren Rente nicht bis zum nächsten Monatsende reicht. Fast immer sind „gratta e vinci“ und andere Glücksspiele schuld. Wer in Südtirol als Rentner keine Reserven angespart hat (nach 50 Jahren Wachstum), ist wohl selber schuld und hat nie gespart! Jammern auf hohem Niveau und die Schuld jetzt der Inflation und der Politik zuzuschieben ist billig, aber alltäglich!Die Neidgesellschaft in Südtirol wird immer größer!Ein zufriedener RentnerHans Schanung++++++Also ich bin etwa gleich alt, hab auch Familie und Kinder, hab immer gearbeitet (privat und beim Land) und bekomme eine gute Pension. Ich kann dieser Frau nur sagen, man muss sich um die Rentenjahre auch bemühen, sich kümmern, kenne einige aus dieser Zeit, die lieber zu Hause blieben in den 80er und 90er Jahren. Hab das nie verstanden! Und jetzt im Nachhinein soll ihnen der Steuerzahler wieder helfen?Kann nur sagen, man kann im Leben nicht immer nur die Rosinen picken. Haus bauen, nur ein Gehalt darf aufscheinen, so bekommt man mehr Landesbeitrag, und dann schwarz dazuverdienen. Wie kann man 21 Jahre arbeiten, und sich um die Pensionsversicherung nicht kümmern?Leider trifft es diese Frauen heute!Ich habe mich sehr bemüht und bin sehr zufrieden. Hab da kein Verständnis für!Annelies Schuster++++++Das größte Problem in Südtirol ist das teure Wohnen. Die alleinstehenden Rentner leiden am stärksten darunter, denn diese haben das geringste Einkommen. Hier müssen alle Sozialverantwortlichen zusammen schauen. Die Sozialpartner sollten alle Problemfälle erfassen, um dann zu versuchen, geeignete Rentner in einer Sozialwohnung zusammenzuführen. Gleichzeitig sollten die Sozialwohnungen so strukturiert werden, dass 2 Rentner drinnen wohnen und angemessen Leben können. Mit Geld alleine lässt sich das Problem der niedrigen Renten nicht lösen, aber gemeinsam könnten dann die Rentner ordentlich leben.Für den zweiten Schritt muss die öffentliche Verwaltung für alle betroffenen Rentner eine ISEE-Erfassung machen. Bestimmte Sozialleistungen müssen ganz einfach auf null gesetzt werden, um dann einen Rentenzuschuss gezielt und unbürokratisch, so wie beim Kindergeld, ausbezahlen zu können.Werner Perkmann