Kompatscher gratuliert neuer Tiroler Landesregierung

Am heutigen Dienstag wurde in Innsbruck die neue, aus 8 Mitgliedern bestehende Landesregierung des Bundeslandes Tirol angelobt. Mit einem Schreiben hat Landeshauptmann Arno Kompatscher im Namen der Südtiroler Landesregierung seinem neuen Kollegen Anton Mattle zum überzeugenden Regierungsprogramm gratuliert. Die Herausforderung sei groß: Angesichts der internationalen Krisen gelte es insbesondere für die Länderregierungen, den für alle Menschen spürbaren Folgen zu begegnen.„Zwischen dem Bundesland Tirol und dem Land Südtirol können wir auf eine bewährte und enge Zusammenarbeit bauen, die im besonderen Maße im Rahmen der Europaregion erfolgreich weitergeführt werden wird“, schreibt Südtirols Landeshauptmann an seinen Tiroler Kollegen und wünscht ihm eine glückliche Hand für die anstehenden Entscheidungen.Landeshauptmann Kompatscher und Landeshauptmann Mattle verbindet eine lange persönliche Bekanntschaft und sie können auf einen vergleichbaren Erfahrungshintergrund bauen, beispielsweise ihre politische Arbeit auf Gemeindeebene.