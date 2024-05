Kompatscher in Rom: Reform der Statute und A22-Konzession

Vorbereitungen zur Ausschreibung der A22-Konzession

Um die laufenden Arbeiten an der Reform der Statute der autonomen Regionen und Provinzen ging es heute bei einem Gespräch von Landeshauptmann Arno Kompatscher mit dem Minister für regionale Angelegenheiten und Autonomie Roberto Calderoli.Es sei ein freundliches und kooperatives Gespräch gewesen, so der Landeshauptmann nach dem Treffen am Sitz des Ministeriums für regionale Angelegenheiten und Autonomie in der Via della Stamperia in Rom . „Die Reform der Statute der autonomen Regionen und Provinzen mit Sonderstatut gehen planmäßig voran. Heute haben wir die nächsten Schritte vereinbart und hoffen, den Zeitplan dazu einzuhalten“, sagte Kompatscher.Die Arbeit zur Reform wird bekanntlich auf der Basis bilateraler Verhandlung zwischen Staat und autonomen Regionen und Provinzen abgewickelt. Artikel 4 des Verfassungsgesetzentwurfs, der sich auf die Region Trentino-Südtirol bezieht, wird zuerst behandelt und dient als beispielgebend für die Reform.Mit seinem Trentiner Amtskollegen Maurizio Fugatti hat Kompatscher an einem Treffen mit Vertretern des Ministeriums für Infrastruktur und Transport (MIT) und des Finanzministeriums im MIT in der Via Nomentana in Rom teilgenommen.Dabei ging es um die Vorbereitung der Ausschreibung der Konzession der Brennerautobahn A22. Diese soll Ende des Jahres veröffentlicht werden. Die Autobahngesellschaft hat dazu eine öffentlich-private Partnerschaft vorgeschlagen, die Investitionen in Höhe von 7,5 Milliarden Euro garantieren würde.