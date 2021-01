Kompatscher: „Maßnahmen bleiben in Kraft“

Landeshauptmann Arno Kompatscher äußerte gegenüber der Nachrichtenagentur Ansa, dass in Südtirol dennoch nach wie vor die Maßnahmen der am Donnerstag unterzeichneten Verordnung in Kraft bleiben sollen.„Die Verordnung entspricht zum größten Teil den nationalen Richtlinien, die für als orange eingestufte Zonen vorgesehen sind“, so Kompatscher. Man würde den weiteren Verlauf der Situation eingehend beobachten und zu einem späteren Zeitpunkt eventuelle Anpassungen vornehmen.

stol/ansa