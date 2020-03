Land Tirol setzt Lkw-Wochenendfahrverbot aus

„Die Lkw-Wochenendfahrverbote des Landes Tirol am Brennerkorridor werden für die kommenden 3 Wochenenden aufgehoben. Dies ist ein wichtiges Zeichen, denn die Versorgungssicherheit hat derzeit oberste Priorität“, sagt Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider. Durch die Aufhebung gibt es zusätzliche Transportkapazitäten und die Lebensmittelkette kann somit garantiert werden.Nach dem das Land Tirol bereits bekanntgegeben hatte, dass das vorgezogene Samstagsfahrverbot von 7 bis 15 Uhr ausgesetzt wird, dürfen ab morgen Samstag, 14. März, transitierende Schwerfahrzeuge, die zwischen Deutschland und Italien verkehren, auch an den kommenden 3 Wochenenden bis jeweils Sonntag, 22 Uhr, auf der A12 Inntal- und der A13 Brennerautobahn fahren.Die für den kommenden Montag, 16. März, geplante Blockabfertigung in Kufstein wird auch nicht stattfinden.

