Landesgesetz zu Südtirols Phase 2 genehmigt

Ab Inkrafttreten des Gesetzes am späten Freitagnachmittag darf man sich innerhalb des Landesgebiets und - vorbehaltlich dem Einvernehmen mit der Autonomen Provinz Trient - auf dem Gebiet der Provinz Trient frei bewegen.Bei der Fortbewegung innerhalb des Landesgebietes sind Menschenansammlungen verboten und es besteht weiter die Pflicht zur Einhaltung des zwischenmenschlichen Sicherheitsabstandes von 2 Metern. Des weiteren müssen Erwachsene und Kinder im Schulalter einen Schutz der Atemwege in all jenen Fällen verwenden, in denen die Möglichkeit besteht, anderen Menschen zu begegnen, mit denen man nicht zusammenlebt. Es ist wichtig zu verstehen, dass das Virus unter uns ist und nur etwa ein Zehntel der Südtiroler Bevölkerung Antikörper hat. Die Gefahr einer 2. Welle ist hoch.Auch sportliche Aktivitäten und körperliche Aktivitäten dürfen im Freien unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes und unter Beachtung der Maßnahmen stattfinden, dazu gehören auch Sportarten wie Schwimmen und Tennis (immer Outdoor). Unter der Bedingung, dass Kinder begleitet werden und unter Beachtung der notwendigen hygienischen und gesundheitlichen Maßnahmen, können diese Aktivitäten, wie auch die spielerischen Aktivitäten, mit denselben Sicherheitsmaßnahmen in Parks, Kinderspielplätzen und auf Grünflächen ausgeübt werden.Der Einzelhandel darf ab dem Inkrafttreten des Gesetzes wieder öffnen, weil das Gesetz erst am Freitagnachmittag im Amtsblatt erscheint, muss sich der Einzelhandel mit der Öffnung bisgedulden.Bars, Restaurants und Eisdielen dürfen amöffnen.Schönheitspfleger und Friseure dürfen ebenfalls abarbeiten.Auch Museen, Bibliotheken und Jugendzentren dürfen amöffnen.Hotels und andere Beherbergungsbetriebe, Schwimmbäder und auch die Seilbahnen öffnen amDie Unternehmen müssen teils strenge Auflagen Maßnahmen zur Bekämpfung und Eindämmung der Verbreitung des Virus SARS-COV-2 am Arbeitsplatz beachten, die aber notwendig sind. Über die Auflagen für die verschiedenen Tätigkeitsbereiche berichtet STOL im Laufe des Freitag.Nach der jetzt positiv erfolgten Abstimmung im Landtag muss das Gesetz noch in Reinschrift gebracht werden und kann dann im Amtsblatt veröffentlicht werden. Es tritt am späten Freitagnachmittag in Kraft. Genehmigt wurde das Gesetz mit 28 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 6 Enthaltungen.Eine Expertenkommission wird als beratendes Fachorgan der Autonomen Provinz Bozen errichtet. Diese Kommission führt ein konstantes Monitoring des Verlaufs der Infektionskurve des Virus SARS-COV-2 durch und schlägt, falls die Anzahl dieser Infektionen wieder zunimmt oder sich eine Tendenz abzeichnet, die auf eine wahrscheinliche Überschreitung der Kapazitätsgrenzen des Gesundheits- und Pflegesystems zusteuert, dem Landeshauptmann das Ergreifen von geeigneten Maßnahmen vor.

