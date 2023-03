Landesleitung der Südtiroler Bauernjugend bei Landesrat Achammer

Beitrag für SBJ an aktuelle Bedürfnisse angepasst

Zu einem ersten Gespräch zwischen Landesrat Philipp Achammer und der neuen Landesleiterin der Südtiroler Bauernjugend (SBJ), Anna Knottner, kam es gestern am Donnerstag in Bozen. Begleitet wurde die 19-jährige Landesleiterin bei ihrem Antrittsbesuch bei Landesrat Achammer vom SBJ-Landesobmann Raffael Peer.Beim Treffen war auch Amtsdirektor Konrad Pamer vom Landesamt für Jugendarbeit dabei. Mittelpunkt des Gesprächs waren die vielen Herausforderungen der Jugendarbeit auf lokaler und überregionaler Ebene sowie auf Verbandsebene.Für Landesrat Achammer ist klar, dass er sich für die Anliegen der Südtiroler Bauernjugend weiterhin einsetzen werde, denn: „Die Südtiroler Bauernjugend ist ein Verein, der nicht nur die Traditionen aufrecht hält, sondern gemeinsam mit anderen Jugendorganisationen unser Land mit viel Leben füllt und um großartige Aktionen bereichert.“ Pamer, Direktor des Amtes für Jugendarbeit, hob hervor: Der Einsatz zum Wohle der Jugend lohne sich immer: „Daher haben wir den Jahresbeitrag für das Jahr 2023 erhöht und auf die aktuellen Bedürfnisse der Bauernjugend angepasst.“Über Schnittstellen zwischen Politik, Vereinswesen und Lebenswelten der Jugendlichen wurde genauso gesprochen wie über Lösungen: beispielsweise über besser ausgestattete Festplätze, um Veranstaltungen kostengünstiger organisieren zu können; oder die kostenlose Nutzung des Vereinssaals in den Gemeinden. Letzteres sei eine wichtige Unterstützung für das Ehrenamt auf Gemeindeebene, waren sich die Gesprächspartner einig.Die Südtiroler Bauernjugend zählt mit 150 Ortsgruppen und rund 9000 Mitgliedern in Südtirol zu den größten Jugendorganisationen. In ihrer jüngsten Vollversammlung (5. März) hat die Südtiroler Bauernjugend ihre Führungsspitze neu gewählt: So wird Knottner die kommenden zwei Jahre das Amt der SBJ-Landesleiterin bekleiden, während Peer weiterhin als Landesobmann im Amt bleibt. Mit 19 Jahren ist Knottner die bisher jüngste Landesleiterin der Südtiroler Bauernjugend.