Landtag: Thomas Widmann tritt aus SVP-Fraktion aus

Am gestrigen Freitag hat Widmann SVP-Obmann Philipp Achammer und SVP-Fraktionssprecherin Magdalena Amhof seinen sofortigen Austritt aus der SVP-Fraktion mitgeteilt. Gleichzeitig hat er bei Florian Zelger, Generalsekretär des Landtages, die Gründung einer eigenen Fraktion beantragt.Demnach wird der mittlerweile Ex-SVP-Landtagsabgeordnete wohl bereits in der kommenden Landtagswoche als Abgeordneter von „Für Südtirol mit Widmann“ in der Aula sitzen. Damit hat die SVP nun aber ein veritables Problem. Durch Widmanns Ausscheiden hat die Regierungskoalition aus SVP und Lega nur mehr eine knappe Mehrheit von einer Stimme.Kein Wunder, dass man bei der SVP mit Spannung auf die kommende Landtagswoche blickt, stehen doch mit den Gesetzentwürfen zum Schotterplan, zur Vergabe von Konzessionen für Großwasserableitungen sowie dem Nachtragshaushalt gleich 3 sehr wichtige Gesetze an. Er werde sich im Landtag „verhalten, wie immer“, sagt Widmann. Seine SVP-Mitgliedschaft verliert Widmann laut Parteistatut automatisch. Ob mit sofortiger Wirkung oder erst bei Hinterlegung der Liste, sei laut SVP-Obmann Philipp Achammer aber noch nicht klar.