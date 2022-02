Lehre zum Baumaschinentechniker in Südtirol möglich

Landesregierung und Berufsverbände setzen auf die Lehre zur Sicherung des Fachkräfte-Nachwuchses. „Jugendliche, die an einer praktischen Ausbildung interessiert sind, hatten noch nie derart viele Karrieremöglichkeiten wie zurzeit“, betont Landesrat Philipp Achammer. Auf seinen Vorschlag hin hat die Landesregierung am Dienstag nach Anhörung der Sozialpartner den Lehrberuf „Baumaschinentechniker/Baumaschinentechnikerin“ neu eingeführt. Damit stehen in Südtirol nun 118 Lehrberufe zur Wahl.Baumaschinentechniker ist das Pendant zu Landmaschinentechniker, ein Lehrberuf, den es in Südtirol schon lange gibt. Die Südtiroler Bauindustrie habe Bedarf an einer spezifischen Ausbildung in diesem Bereich angemeldet, sagt Landesrat Achammer. Baumaschinentechniker warten und reparieren alle Arten von Maschinen, Gerätschaften und Anlagen, die im Bauwesen verwendet werden, beispielsweise Bagger, Kräne, Raupenfahrzeuge, Transportmaschinen, Lauf- und Förderbänder usw. Die Lehre dauert 4 Jahre, wobei die schulische Ausbildung in Innsbruck stattfindet.Der bisherige Beruf „Lagerverwalter“ wird in „Fachmann oder Fachfrau für Logistik“ umbenannt. Der neue Name steht stellvertretend für eine inhaltliche Neuausrichtung der dualen Ausbildung in diesem Beruf, mit der die Landesregierung den modernen Entwicklungen in der Logistik der Unternehmen Rechnung tragen will. Fachkräfte für Lagerlogistik sind vor allem in großen Material- und Warenlagern von Industriebetrieben, Handelsbetrieben sowie Speditions- und Transportfirmen tätig. „Gerade die Digitalisierung in der Logistik erfordert entsprechend qualifizierte Mitarbeitende“, erklärt Landesrat Achammer.Eine weitere Änderung in der Liste der Lehrberufe betrifft den Fahrradmechatroniker, die Fahrradmechatronikerin. „Künftig müssen die Lehrlinge nicht mehr in Baden-Württemberg zur Berufsschule fahren, sondern nur mehr bis Kufstein in Nordtirol“, erklärt die zuständige Amtsdirektorin Cäcilia Baumgartner. In diesem Beruf wird genauso wie bei den Metzgern die Lehrdauer von 4 Jahren auf 3 Jahre verkürzt.Die aktualisierte Liste der Lehrberufe tritt mit Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft: Das heißt, ab Mitte Februar können Verträge in den neuen Berufsprofilen abgeschlossen werden.

lpa