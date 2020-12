Lidia Menapace im Alter von 96 Jahren gestorben

Das teilte der Südtiroler Sanitätsbetrieb mit, der gleichzeitig sein tiefstes Beileid an Familie und Freunde der Verstorbenen aussprach.Lidia Menapace war 1964 als erste Frau – neben Waltraud Gebert Deeg – für die Democrazia Cristiana in den Südtiroler Landtag eingezogen.Sie war Landesrätin für soziale Fürsorge und Gesundheit, von 2006 bis 2008 saß die „Grande Dame“ des italienischen Feminismus für Rifondazione Comunista im Senat.Kurz nach ihrem 95. Geburtstag war sie von der Südtiroler Gesellschaft für Politikwissenschaft für ihr Lebenswerk geehrt und zur politischen Persönlichkeit des Jahres 2018 gekürt worden.Auf die Frage, was sie sich bei der Nachricht über ihre Ehrung gedacht habe, meinte Menapace mit der ihr eigenen Schlagfertigkeit bloß: „Endlich!“Anfang Dezember war die aus Novara stammende Politikerin an Covid-19 erkrankt, ihr Gesundheitszustand war bereits seit mehreren Tagen äußerst schlecht. In der Nacht auf Montag schloss Lidia Menapace für immer ihre Augen.

liz