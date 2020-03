„Rückreise ist möglich“ – Statement von Philipp Achammer

Pubblicato da Philipp Achammer su Mercoledì 11 marzo 2020

Seit Dienstag gibt es rigorose Einschränkungen, was das alltägliche Leben in Italien betrifft. Achammer appellierte in einer Stellungnahme via Facebook eindringlich, die Bestimmungen einzuhalten. Einige würden dies auf die leichte Schulter nehmen und ihre Freizeit weiterhin genauso gestalten, . „Die Ordnungskräfte sind angehalten, ab sofort auch Strafen auszustellen. Das ist gut und richtig. Wir müssen die Situation ernst nehmen“, so der Landesrat.Schon allein aus Solidarität gegenüber den Mitmenschen, gelte es, die Vorschriften einzuhalten. Das Virus müsse eingedämmt werden. Sonst könne es bald zu drastischeren Maßnahmen seitens des Staates, aber auch wenn möglich seitens der Landesregierung kommen, betonte Achammer.Vor allem die Maßnahmen an der Grenze beschäftigen viele Südtiroler. „Es haben sich viele Südtiroler im Ausland gefragt: Dürfen wir noch nach Hause, können wir nach Hause?“, betonte Achammer. Das Land rate jedoch, sofern eine Heimreise nicht notwendig sei, „dort zu bleiben wo man ist“, so Achammer. Eine Rückreise, zum Beispiel aus Deutschland, sollte möglich sein – sofern man die Möglichkeit dazu habe, da immer mehr Flüge nach Italien gestrichen werden, erklärte Achammer.Der Warenverkehr und der Berufspendlerverkehr sei von der Einreiseverbots-Verordnung nicht betroffen. Es könne aber zu Kontrollen kommen.Um Wirtschaft und Bürger angesichts der Corona-Krise zu unterstützen, haben das Land Südtirol und Banken Maßnahmen getroffen.Bereits am Mittwochvormittag hat Achammer bekannt gegeben, dass die Landesregierung empfiehlt, schon jetzt sämtliche für dieses Schuljahr geplante Reisen abzusagen.

