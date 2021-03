Lockerungen: Das ist ab heute in Südtirol wieder möglich und erlaubt

Wie berichtet, werden ab dem heutigen Montag, 15. März, die Regeln auf dem gesamten Landesgebiet angeglichen.Das bedeutet, dass alle Kindergärten, Kitas und Grundschulen – auch in den Gemeinden mit verschärften Maßnahmen wegen des Auftretens der südafrikanischen Variante des Coronavirus – öffnen können. (STOL hat berichtet) Auch körpernahe Dienstleistungen wie Friseur oder Schönheitspflege dürfen ab dem heutigen Montag wieder in ganz Südtirol ihre Dienste anbieten.Innerhalb der eigenen Gemeinde gibt es ab heute wieder mehr Bewegungsfreiheit. Es wird wieder möglich, mit einem privaten Verkehrsmittel einen Ort innerhalb der Gemeinde zu erreichen, um spazieren zu gehen und Individualsport auszuüben.Wer aus dringlichen Gründen seine Wohnsitzgemeinde verlassen muss, sollte die Eigenerklärung mitführen.Lediglich die nächtliche Ausgangssperre vonin der Früh wird weiterhin aufrecht bleiben. In dieser Zeit sind Bewegungen nur aufgrund nachgewiesener Arbeitserfordernisse, aus Gesundheitsgründen, Studiengründen oder aus notwendigen oder dringlichen Gründen erlaubt.Bars und Restaurants bleiben bis nach Ostern geschlossen. Abholservice (Take away) bleibt weiterhin möglich, aber ausschließlich für das Abholen von Speisen bei Restaurationsbetrieben zwischen 5 und 20 Uhr.Ebenso sind Zustelldienste zwischen 5 und 22 Uhr möglich. Für Bars bleibt der Abholservice weiterhin ausgesetzt. Das Verbot des Konsums von Speisen und Getränken auf öffentlich zugänglichen Straßen, Plätzen und sonstigen öffentlichen Orten wird in dem Sinne präzisiert, dass die Ansammlung von Personen vermieden werden muss.

lpa/stol