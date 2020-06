Lohnausgleich: Land will Geld vorstrecken

29,7 Millionen Euro wurden seit März allein an Südtirols Arbeitnehmer an außerordentlichem Lohnausgleich ausgezahlt. Aber noch immer warten viele von ihnen auf ihr Geld.Waren es anfangs bürokratische, dann technische Schwierigkeiten, fehlt jetzt das nötige Geld für die Auszahlung. Nun will das Land aushelfen.

