Magdalena Amhof bleibt Chefin der SVP-Arbeitnehmer

Seit Dezember 2019 steht Magdalena Amhof an der Spitze der SVP-Arbeitnehmer. In ihrem Amt als Vorsitzende wurde sie am Montag konkurrenzlos bestätigt. „Ich bin Arbeitnehmerin durch und durch. 3 Jahre sind definitiv zu wenig, um große Anliegen voranzubringen. Deshalb will ich mich weitere 3 Jahre mit Leidenschaft einbringen und hoffe, dass uns nicht wieder so etwas wie Corona in die Quere kommt“, sagt Amhof.Themen wie soziale Gerechtigkeit, Löhne, Wohnen und Förderung des Mittelstandes seien aktueller denn je, durchaus wolle man sich aber auch modernisieren und die Kommunikation stärken. Familie sei in allen Facetten zu berücksichtigen. Beim Wohnen werde man neue Modelle möglich machen und das Stichwort Nachhaltigkeit müsse sich laut Amhof wie ein roter Faden durchziehen. Zudem wollen die Arbeitnehmer Vorschläge zum Klimawandel einbringen.Amhof ging als einzige Kandidatin für den Vorsitz ins Rennen. Auch bei den Stellvertretern gab es mit Judith Peintner Kofler (Bozen), Norbert Kaserer (Burggrafenamt) und Andreas Pramstraller (Pustertal) 3 Anwärter für 3 Plätze.