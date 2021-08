Mair: „Impfpflicht keine Garantie für offene Schulen“

„Die Landesregierung darf sich nicht die Möglichkeiten verbauen, die neben dem Impfangebot den Präsenzunterricht garantieren können“, schreibt sie in einer Aussendung. Die Impfung sei nur eine Option, aber nicht alternativlos. Es gelte, alle Türen für das kostenlose Testen und die Installation von Luftfilteranlagen oder Abluftventilatoren in den Klassenräumen offen zu lassen, fordert Mair.Erst vergangene Woche hat der Landtag einen Antrag der Freiheitlichen genehmigt, der sich auf eine Innovation des Max-Planck-Instituts bezieht.„Mit Materialien aus dem Baumarkt lassen sich kostengünstig Abluftventilatoren in den Klassenzimmern installieren. Nun gilt es, die Machbarkeit in Südtirol zu überprüfen und keine weitere Zeit zu verlieren, damit im September alle Schulen wieder ihre Tore öffnen können“, fordert Mair.

stol