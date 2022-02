Mangott: „Da ist ein neuer Kalter Krieg“

Professor Gerhard Mangott: Nein, ich hätte diesen Krieg für die letzte Eskalationsstufe Russlands gehalten. Ich hätte eher damit gerechnet, dass vorher andere Schritte erfolgen.Mangott: Cyberattacken, der Versuch einer ökonomischen Strangulierung der Ukraine, oder die Stationierung von Nuklearwaffen an der Westgrenze Russlands.Mangott: Ja, es hat mich überrascht, dass diese Eskalation so schnell erfolgt ist. Das ist ja das Ultimative, das Russland tun konnte.Mangott: Die Ukraine wird bei diesen Verhandlungen nicht viel verhandeln können mit russischen Streitkräften im eigenen Land. Putin hat sein Ziel klar formuliert: Unbewaffnete Neutralität. Das ist das, was er von Kiew erwartet und darüber wird er verhandeln. Ich glaube aber nicht, dass er diesbezüglich mit der aktuellen ukrainischen Regierung eine Vereinbarung treffen wird. Putin wird sich in Kiew also eine Marionettenregierung schaffen und diese militärisch absichern.Mangott: Es ist ein Angriff gegen das Projekt eines Europas als Zone des Friedens und des Rechts. Aber ich erwarte keinerlei geografische Ausdehnung dieses militärischen Konflikts über die Grenzen der Ukraine hinaus.Mangott: Er will eine Ukraine mit beschränkter Souveränität und mit eingeschränkter außenpolitischer Handlungsfreiheit. Er will die Ukraine zurückbringen in die Abhängigkeit von Russland. Und für dieses Ziel nimmt er auch alle Kosten der Sanktionen in Kauf.Mangott: Putin wusste ja, welche Sanktionen ihn erwarten, wenn er die Ukraine angreift. Trotzdem hat er den Krieg begonnen. Das Abschreckungsszenario der Sanktionen hat also offensichtlich nicht gewirkt. Putin hat sich entschieden, die Kosten für die Wirtschaft und die Finanzbranche in Russland in Kauf zu nehmen und damit auch die Verschlechterung der Lebensverhältnisse der russischen Bürger. Er empfindet seine geopolitischen Ziele als übergeordnet.Mangott: Wenn sich wegen dieses Krieges die Lebensverhältnisse zusätzlich verschlechtern und viele russische Soldaten sterben, dann wird der innenpolitische Konflikt steigen. Die Frage ist aber, über welche Kanäle das öffentlich werden könnte. Es gibt ja nur mehr Staatsmedien, insofern könnte das alles gar nicht öffentlich werden und zu keinen Massenprotesten in der Öffentlichkeit führen, die Druck auf Putin ausüben könnten.Mangott: Ja. Die Beziehung zwischen dem Westen und Russland werden für viele Jahre lang eingefroren bleiben. Die Sanktionen bleiben aufrecht. Putin wird ein Aussätziger auf der internationalen Bühne sein. Die Reputation Russlands wird noch weiter runtergehen, als sie es ohnehin schon ist. Das Ganze ist also eine Zäsur und bringt eine neue Teilungslinie in Europa mit Hochrüstung auf beiden Seiten.Mangott: Ja, man kann von einem neuen Kalten Krieg sprechen.

