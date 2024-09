Martin M. Lintner nun neuer Dekan der PTH Brixen

P. Lintner erklärt, dass die rückläufigen Studierendenzahlen in den theologischen Studiengängen eine „ernste“ Herausforderung sei. „Wir müssen jungen und interessierten Menschen besser vermitteln, dass das Theologiestudium interessante und lebensrelevante Fragen behandelt“, ist Lintner überzeugt.Der aus Aldein gebürtige P. Martin M. Lintner ist Mitglied der österreichischen Provinz des Servitenordens. Er promovierte 2006 an der Universität Wien in Moraltheologie und wurde 2009 von Bischof Karl Golser als dessen Nachfolger auf den Lehrstuhl für Moraltheologie und Spirituelle Theologie an die PTH Brixen berufen. Professor Lintner wurde im November 2022 zum Dekan gewählt.Die Zustimmung zur Ernennung, das sogenannte „nihil obstat“, erteilte das zuständige vatikanische Dikasterium für die Kultur und die Bildung erst in einem zweiten Anlauf, nachdem Diözesanbischof Ivo Muser, der Großkanzler der Hochschule , im Gespräch mit dem Dikasterium Unklarheiten ausgeräumt hatte, die sich zwischen dem Bildungs- und dem Glaubensdikasterium ergeben hatten.Lintner folgt im Amt auf Prof. Alexander Notdurfter, der 2019 als erster Laie in der Geschichte der PTH Brixen zum Dekan ernannt wurde.