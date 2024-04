Martin Putzer zum neuen Vertreter der Ladiner in der JG ernannt

„Es ist eine Ehre für mich“

Im Rahmen der Sitzung der ladinischen JG-Mitglieder am 2. April wurde der 19-jährige Martin Putzer aus St. Christina zum neuen Vertreter der ladinischen Sprachgruppe in der JG ernannt. Er folgt auf Felix Nagler der 5 Jahre lang ladinischer JG-Stellvertreter war.„Diese Position ist von großer Bedeutung, da sie es uns ermöglicht, die Interessen und Anliegen der ladinischen Jugend auf Landesebene zu vertreten und aktiv an Entscheidungsprozessen teilzunehmen. Martin Putzer bringt mit seinen 19 Jahren frischen Wind und Motivation in der JG-Führung ein und wir die ladinische Jugend bestens Vertreten,“ sagt Felix Nagler.Martin Putzer studiert aktuell an der Wirtschaftsfachoberschule „Raetia“ in St. Ulrich. „Es ist eine Ehre für mich, die ladinische Sprachgruppe in der JG zu vertreten. Ich freue mich darauf, mich für die Belange unserer Gemeinschaft einzusetzen und gemeinsam mit der neuen Führung positive Veränderungen zu bewirken. Besonders für die Ladiner ist die Vertretung der Jugend von großer Bedeutung. Die ladinische Kultur und Sprache sind ein kostbares Erbe, das es zu bewahren und zu fördern gilt. Die Jugend spielt dabei eine entscheidende Rolle, indem sie ihre Perspektiven, Bedürfnisse und Visionen einbringt und so dazu beiträgt, dass die ladinische Identität lebendig bleibt und sich weiterentwickelt,“ sagt Martin Putzer.Die offizielle Vorstellung und Wahl von Martin Putzer findet im Rahmen der JG-Landesversammlung am 20. April statt. Die ladinischen JG-Mitglieder sind überzeugt, dass Martin Putzer mit seiner Jugend, seinem Engagement und seiner lokalen Verbundenheit einen wertvollen Beitrag zur Arbeit der JG leisten wird.