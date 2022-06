Maskenpflicht am Arbeitsplatz könnte über 30. Juni hinaus verlängert werden

In den vergangenen 7 Tagen wurden in Italien fast 60 Prozent mehr Neuinfektionen festgestellt, als in den Tagen zuvor. Gleichzeitig nimmt auch die Zahl der Covid-Patienten in den Krankenhäusern wieder zu. Grund ist die äußerst ansteckende Omikron-Variante BA.5.Die Pflicht zum Tragen einer Maske am Arbeitsplatz läuft zwar am 30. Juni aus, so wie es aussieht, könnte sie jedoch verlängert werden. Eine definitive Entscheidung soll im Laufe des heutigen Montags fallen.Heute findet nämlich ein Treffen zwischen den Ministerien für Arbeit, Gesundheit, wirtschaftliche Entwicklung, den Arbeitgeberverbänden und den Gewerkschaften zum neuen Covid-Protokoll am Arbeitsplatz statt. Bis zum 30. Juni muss ein definitiver Text vorliegen.Einen Überblick über die aktuellen Corona-Regeln am Arbeitsplatz lesen Sie hier.