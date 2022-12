Maskenpflicht bleibt: In Krankenhäusern, Hausarztpraxen und Altersheimen

„An allen Orten, an denen kranke und gebrechliche Menschen zusammenkommen, ist Vorsicht geboten“

In Krankenhäusern, Altersheimen und anderen Einrichtungen im Gesundheitswesen ist das Tragen von Masken bis zum 30. April 2023 weiterhin Pflicht.„Gerade heute habe ich die Verlängerung der Maskenpflicht in Gesundheits-, Sozial- und Pflegeeinrichtungen, einschließlich Ambulanzen und Hausarztpraxen, unterzeichnet“, sagte Minister Schillaci am Donnerstag im römischen Senat.Der Grund: „An allen Orten, an denen potenziell kranke oder gebrechliche Menschen zusammenkommen, ist weiterhin Vorsicht geboten“, so der Minister.Kinder unter 6 Jahren und Menschen mit Krankheiten oder Behinderungen, die vom Tragen einer Maske befreit sind, sollen weiterhin von der Maskenpflicht ausgenommen werden.Die Maskenpflicht in Gesundheitseinrichtungen wäre ursprünglich am 31. Dezember 2022 ausgelaufen. Die Maßnahme ist seit 2020 in Kraft.