Maskenpflicht könnte (zum Teil) verlängert werden

In den kommenden Tagen will man entscheiden, heißt es von Mitgliedern der italienischen Regierung. Doch, so wie es aussieht, könnte der vorsichtigere Weg gewinnen. Das heißt, die Maskenpflicht in Innenräumen könnte über den 1. Mai hinaus verlängert werden – zumindest in einigen Bereichen, wie am Arbeitsplatz, im Kino oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln.