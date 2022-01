„Mattarella ist die beste Wahl für Südtirol“

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Philipp Achammer: Diese Wahl ist zu diesem Zeitpunkt die denkbar beste Variante für Italien und auch für Südtirol.Achammer: Wir haben in den vergangenen Tagen miterleben müssen, dass die Wahl des Staatspräsidenten leider zu einem Schaulaufen der Blöcke geworden ist, bei dem vor allem der Fakt im Vordergrund gestanden hat, wer schneller einen Kandidaten oder eine Kandidatin aus dem Hut zaubern kann. Sergio Mattarella hatte ursprünglich ja immer wieder signalisiert, dass er nicht noch einmal für das Amt des Staatspräsidenten zur Verfügung steht und das nicht erst in den vergangenen Wochen.Achammer: Ich erinnere mich noch an eine Begebenheit, als Sergio Mattarella und der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen im November 2019 zu Gast in Bozen waren, da rief ihm ein Zaungast zu: „Per favore un'altra legislatura, signor Presidente“. Mattarella hat damals schon abgewinkt und sagte: „No, neanche da pensare.“Achammer: Überhaupt nicht, er hatte fest vor, nur für eine Amtszeit Staatspräsident zu bleiben. Daher ist es bedauerlich, dass sich die Parteien in den vergangenen Tagen nicht auf einen Kandidaten einigen konnten. Umso größer ist der Schritt Mattarellas zu bewerten, doch noch eine zweite Amtszeit anzutreten. Ansonsten wäre man aus dieser verfahrenen Situation wohl nicht so leicht wieder herausgekommen. Und für Italien sind Mattarella als Staatspräsident und Mario Draghi als Ministerpräsident in der aktuellen Lage Garanten für Stabilität.Achammer: Mattarella ist ein profunder Kenner der Südtiroler Geschichte und war stets ein absoluter Garant für die Südtiroler Autonomie, das hat er bei verschiedenen Gelegenheiten unter Beweis gestellt.Achammer: Das wird von verschiedenen Faktoren abhängen, vor allem auch von seiner Gesundheit. Ich denke, dass Mattarella nun die kommenden Parlamentswahlen im Jahr 2023 abwarten wird, danach könnte es in einem zweiten Moment durchaus sein, dass er, wie Napolitano, vorzeitig seinen Rücktritt bekanntgeben wird. Aber was wirklich passieren wird, das weiß nur er selbst. Jedenfalls hat Mattarella mit seiner Bereitschaft, eine zweite Amtszeit anzutreten, Italien einen großen Dienst erwiesen und den Staat vor einer Regierungskrise bewahrt.

sor