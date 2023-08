Meran: Nachbarschaftskontrolle kommt – „Bürger müssen keine Sheriffs sein“

„Werden von Mitbürgern nicht verlangen, Sheriffs zu sein, oder Patrouillen durchzuführen“

Aufmerksamkeit erhöhen

Entsprechende Schulungskurse vorgesehen

„Die Nachbarschaftskontrolle zielt darauf ab, ein größeres Bürgerbewusstsein und ein Gefühl der Solidarität in der Bevölkerung zu fördern, was dazu beitragen wird, die Ordnung und den Anstand in unserer Stadt aufrechtzuerhalten sowie soziales Unbehagen zu vermeiden oder zu beheben“, erklärten Bürgermeister Dal Medico und Stadtrat Zaccaria.„In Meran wird dieses Projekt in Zusammenarbeit mit den Stadtviertelkomitees und auf der Grundlage eines entsprechenden Einvernehmensprotokolls durchgeführt, das uns vom Regierungskommissar der Provinz Bozen, Präfekt Vito Cusumano, übermittelt wurde“, so die Politiker.„Wir werden aber vorschlagen, dieses Dokument in einigen Punkten abzuändern und zu ergänzen, um es an die örtlichen Gegebenheiten und Bedürfnisse anzupassen“, so Dal Medico und Zaccaria.„Wir werden von unseren Mitbürgern nicht verlangen, Sheriffs zu sein, Patrouillen durchzuführen oder Heldentaten zu vollbringen, sondern vielmehr die Aufmerksamkeit zu erhöhen, sich dessen bewusst zu sein, was um sie herum geschieht, und mit der Gemeinde und den Ordnungskräften zusammenzuarbeiten, um Verbrechen zu verhindern, aber auch und vor allem, um Fehlverhalten wie illegale Müllentsorgung oder ,wildes' Parken oder soziale Notfälle wie etwa die Anwesenheit von Obdachlosen oder Menschen in großer Not auf den Straßen und Plätzen von Meran zu melden“, fügte Dal Medico hinzu.„Das Verfahren“, so Stadtrat Albieri, „sieht vor, nach der Unterzeichnung des Protokolls dem gesamtstaatlichen Verein der Nachbarschaftswächter beizutreten. Freiwillige, die daran interessiert sind, bei diesem Projekt mitzumachen, müssen einen von den Ordnungskräften durchgeführten Schulungskurs besuchen und bestehen“, hieß es.„ Nach dem Start des Projekts in einem Pilotviertel, das wir in Absprache mit den Vertretern der Viertel noch auswählen müssen, können die Mitglieder des Vereins die verschiedenen Fälle an einen lokalen Koordinator melden. Dieser wird die Aufgabe haben, die Meldungen zu sichten, ihre Zuverlässigkeit und Ernsthaftigkeit zu überprüfen und, wenn es angemessen und notwendig erscheint, die zuständigen Ämter bzw. Behörden einzuschalten.“