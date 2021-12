Mini-Quarantäne, „enger Kontakt“: Heute will die Regierung entscheiden

Die neue Omikron-Variante breitet sich auch in Italien rasend schnell aus. Am Dienstag wurden über 78.000 Neuinfektionen verzeichnet – ein Rekordwert seit Beginn der Pandemie. Daher berät die italienische Regierung am heutigen Mittwoch, was getan werden muss, damit die Gesundheitsstrukturen nicht zusammenbrechen und das Arbeitsleben aufrechterhalten werden kann.