Minister Calderoli: „Sofort Treffen mit Landeshauptmann und SVP-Obmann“

Aussagen aus Rom lassen aufhorchen

Südtirols SVP-Politiker in Bozen und Rom sind durch die Bank positiv überrascht und sehr angetan vom Kabinett der neuen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Hatten im Wahlkampf einige Aussagen Bedenken geweckt, so scheint sie mit der Wahl ihrer Minister fast einen Gegenentwurf zu bieten. Am heutigen Montag um 18 Uhr wird der SVP-Parteiausschuss entscheiden, wie sich die SVP bei der Vertrauensabstimmung zur neuen Regierung verhalten wird. (Mehr dazu lesen Sie hier.) Insbesondere mit der Ernennung von Roberto Calderoli zum Regionenminister fahre man in Südtirol gut. Das sagte SVP-Obmann Philipp Achammer bereits am Samstag auf STOL. Roberto Calderoli antwortet per Aussendung: „Als Minister für regionale Angelegenheiten und Autonomie habe ich sofort ein Treffen mit Landeshauptmann Arno Kompatscher, mit seinem Stellvertreter Giuliano Vettorato und mit SVP-Obmann Philipp Achammer veranlasst. Thema des Treffens wird die Überprüfung der Durchführungsbestimmungen und des Status der Südtiroler Autonomie sein“.Auch Außenminister Antonio Tajani könnte sich als Glücksfall für Südtirol erweisen. Er hatte sich auf Twitter zur Autonomie geäußert und auf den Autonomie-Status von 1992 hingewiesen. Für SVP-Obmann Philipp Achammer ist Südtirol mit der neuen Regierungsmannschaft „nicht schlecht bedient“. Einige Entscheidungen hätten ihn – positiv – überrascht. Für Südtirol zentrale Ministerien seien mit „vertrauten Personen“ besetzt worden, mit denen man bisher gut zurechtgekommen sei. Zudem ließen ihre jüngsten Aussagen durchaus aufhorchen, Meloni gehe mit viel Pragmatismus an die Sache heran. Besonders positiv bewertet Achammer die Ernennung Antonio Tajanis zum Außenminister, der ja auch gleich mit einem Tweet auf Twitter für Aufsehen gesorgt habe.„Ich will nicht zu euphorisch sein, aber sollte es bei der Wiederherstellung unserer Kompetenzen konkret werden, dann geht dabei natürlich Vieles über das Regionenministerium. Und da haben wir mit Minister Roberto Calderoli einen sehr guten Ansprechpartner. Immerhin war er zuletzt Vorsitzender der 6er-Kommission und hat die Durchführungsbestimmungen, um die es uns geht, selber mit auf den Weg gebracht“, beurteilt Achammer die neue Lage in Rom.