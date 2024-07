Müllballons aus Nordkorea stören Flugverkehr in Seoul

Demnach waren auch Langstreckenflüge aus den USA und Kanada zu Ausweichlandungen gezwungen. Hunderte von Passagieren von Flügen aus San Francisco, Vancouver und Los Angeles „sollten auf dem internationalen Hauptstadtflughafen Incheon landen, landeten aber auf dem weiter von Seoul entfernten Flughafen Cheongju, ohne zu wissen, was los war“, erklärte Jeong. Er forderte die Behörden auf, mehr zu tun, um südkoreanische Aktivisten daran zu hindern, Ballons mit Propagandamaterial gegen das stalinistische Regime in Pjöngjang in den Norden zu schicken.Nordkorea hat in den vergangenen Wochen schon mehr als tausend Ballons mit Müll und Fäkalien über die Grenze zu Südkorea geschickt. In den Sendungen waren unter anderem auch Zigarettenstummel und Toilettenpapier enthalten. Mit den Müllballons reagiert Pjöngjang eigenen Angaben zufolge auf Ballons südkoreanischer Aktivisten, die gegen Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un gerichtete Flugblätter und Geld für die Bevölkerung im verarmten Norden enthielten.