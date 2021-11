Nach Morddrohungen: Foppa bekundet Solidarität mit Ladurner

„In Anbetracht der derzeitigen Entwicklungen müssen wir endlich Klartext reden und die Impfpflicht als derzeit beste Alternative anerkennen“, hatte Jasmin Ladurner in einem gemeinsamen Aufruf mit Gert Lanz am am Dienstag gefordert. Mit dieser Forderung stießen die beiden Abgeordneten auf zum Teil heftige Kritik – ein Facebook-Nutzer sendete am Mittwoch sogar eine Morddrohung per Privatnachricht an Ladurner. Die Abgeordnete konterte mit einem Statement gegen Hass im Netz und hat Anzeige gegen den Absender gestellt. Am Donnerstag bekundete die Landtagsabgeordnete der Grünen Fraktion Brigitte Foppa in einem Schreiben an die Medien ihre Solidarität mit Jasmin Ladurner. Hier die Nachricht im Wortlaut:

pho