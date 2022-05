Nach Südtirol-Besuch: Lobende Worte des deutschen Botschafters

Viktor Elbling: Wir hoffen natürlich alle, dass die Waffen bald schweigen. Der Konflikt ist furchtbar für die Menschen und hat schon viel zu viele Opfer in der Ukraine gefordert. Der Angriff Russlands ist durch nichts provoziert worden und keiner kann derzeit sagen, wann der Krieg vorbei sein wird.Elbling: In der Tat ist die Situation in der Ukraine für viele Menschen unerträglich geworden und rund 8 Millionen Ukrainer sind geflohen, innerhalb des Landes und ins Ausland. Deutschland hat rund 400.000, Italien über 100.000 Menschen aufgenommen. Derzeit gilt es auch, denjenigen Ländern, die mehr Flüchtlinge versorgen müssen, Unterstützung zukommen zu lassen.Elbling: Wir werden es zunächst den Menschen selbst überlassen müssen, ob sie überhaupt bleiben wollen. Viele möchten sicher so schnell wie möglich zurück in ihre Heimat. Aber natürlich müssen wir auch sehen, dass wir ihnen, solange sie bei uns sind, eine Beschäftigung anbieten können.Elbling: Grundsätzlich werden wir die Forschung in Zukunftsthemen intensivieren müssen. Etwa im Bereich der Digitalisierung, aber auch die Speicherfähigkeit von – großen – Batterien, oder die Nutzung von Wasserstoff als Energiealternative sind von besonderem Interesse. Viele deutsche und italienische Firmen, auch aus Südtirol, sind in diesen Zukunftsbereichen bereits unterwegs. Darüber hinaus hat Südtirol eine sehr entwickelte Forschungslandschaft, von der ich mir während meines Besuchs ganz konkrete Eindrücke machen konnte. Hier liegen, glaube ich, durchaus viele Chancen. Überhaupt muss man sagen, dass Südtirol in Sachen Nachhaltigkeit sehr fortschrittlich ist, ja beispielhaft, auch im Vergleich zu Deutschland.Elbling: Nicht erst seit dem Angriff auf die Ukraine sind erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit wichtige Zukunftsthemen. Aber durch den Krieg ist dies noch klarer geworden, und wir müssen unsere Bemühungen beschleunigen. Es muss Ziel sein, so schnell wie möglich unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren und jede Forschung zu unterstützen, die in diese Richtung geht.