Nathan Previdi „Politische Persönlichkeit des Jahres“

„Seine ursprüngliche Rede war überarbeitet und korrigiert worden und enthielt keine Hinweise mehr auf die Verfassung und den darin zum Ausdruck kommenden antifaschistischen Geist, weshalb er sich weigerte, diese zu verlesen“, sagte politika-Präsident Günther Pallaver gestern Abend bei der Verleihung im Bozner Waaghaus zu der man zusammen mit dem Jugendring (SJR) geladen hatte.Previdis ursprüngliche Rede betonte die Bedeutung der demokratischen Welt und die Liebe zur pluralistischen Gesellschaft als Voraussetzungen, um die Grundlagen für ein zivilisiertes Zusammenleben zu schaffen.„Es freut uns sehr, dass diese Auszeichnung heuer an einen jungen Südtiroler verliehen wurde, der politisch interessiert und engagiert ist“, so SJR-Vorsitzende Tanja Rainer. „Er soll für alle jungen Menschen als Vorbild dienen, wenn es darum geht, sich mutig gegen die Vereinnahmung durch andere zu wehren.“ Im Anschluss an die Verleihung fand eine Diskussion zum Thema „Wählen ab 16“ statt.