„Nie wieder!“ – Stellungnahmen zum Holocaust-Gedenktag

Am 27. Jänner gedenken wir der Millionen Menschen, die durch die Nationalsozialisten entrechtet, verfolgt, gequält oder ermordet wurden. Historischer Anlass für den Gedenktag ist die Befreiung des deutschen Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau am 27. Januar 1945 durch die Rote Armee.Auch in Südtirol wurden Menschen im NS-Durchgangslager gefangen gehalten und in Folge deportiert. Schätzungsweise wurden 15.000 Menschen in der heutigen Landeshauptstadt inhaftiert. Weitere Außenlager gab es über dem ganzen Land verteilt. An diese Gräueltaten erinnern uns heute Mahnmahle und Stolpersteine im ganzen Land.„Polarisierung, Spaltung und Diskriminierungen nehmen auch in unserer Gesellschaft wieder zu. Die Gesellschaft von heute mag keine Verantwortung am Geschehenen tragen, wohl aber trägt sie Verantwortung für die Zukunft“, mahnt Parteiobmann Philipp Achammer und sagt weiter, „Jeder einzelne/jede einzelne kann hier seinen/ihren Beitrag leisten, in dem man mit Kindern und Jugendlichen über diese dunkle Ära spricht und sich dieser nicht verschließt“.Auch die jetzt gebildete Koalition hat sich hier klar geäußert. „Die Südtiroler Volkspartei nimmt ihre Verantwortung in diesem Zusammenhang sehr ernst. Die klar formulierte Präambel des Koalitionsvertrages („Die Koalition lehnt jede Form des Totalitarismus oder des Radikalismus –einschließlich der aktuellen Formen des internationalen Terrorismus – sowie des übersteigerten Nationalismus ab und ächtet und verurteilt die faschistischen und nationalsozialistischen Ideologien, die auch in Südtirol großes Leid hervorgerufen haben.“, Koalitionsprogramm 2023-2028, S.4-5) ist Ausdruck davon.“Die Südtiroler Volkspartei stehe nachweislich seit über 75 Jahren für Demokratie, Toleranz, Menschenwürde und -rechte ein. Die Südtiroler Volkspartei werde weiterhin für diese Werte einstehen und Garant sein, so der Parteiobmann Philipp Achammer abschließend.„Der Konflikt zwischen Israel und der Hamas hat leider altbekannte Formen des Hasses und der Intoleranz neu entfacht. Es ist beunruhigend zu sehen, wie sich der Antisemitismus, trotz der Lehren aus der Geschichte, weiterhin in verschiedenen Formen manifestiert.“ So die SVP-Senatorin und Präsidentin der Autonomiegruppe, Julia Unterberger.„Die Art und Weise, wie die israelische Regierung im Gaza-Streifen vorgeht, ruft auch in der israelischen Gesellschaft Zweifel und Kritik hervor. Diese Kritik darf aber unter keinen Umständen in Hass und antisemitische Intoleranz ausarten und das Existenzrecht Israels, sowie die historischen Gründe für seine Entstehung in Frage stellen. Der Weg, so schmal und schwierig er auch sein mag, muss der der zwei Völker und zwei Staaten sein“, schreibt Unterberger in einer Presseaussendung.„Es ist ein starkes Engagement erforderlich, um die neuen Generationen über die Gefahren des Antisemitismus aufzuklären und darüber, zu welchen verheerenden Folgen Intoleranz führen kann. Das Gedenken an die Shoah muss als Mahnung für eine friedlichere und tolerantere Welt gegenwärtig bleiben“, betont die Senatorin abschließend.