Nun also doch: Hubert Messner will für die SVP in den Landtag

SVP-Obmann Philipp Achammer und Landeshauptmann Arno Kompatscher haben am heutigen Montag bekannt gegeben, dass der Arzt Hubert Messner für die SVP kandidiert – also parteiloser Experte, wie es in der SVP-Mitteilung heißt.Bekannt ist der 70-Jährige in Südtirol vor allem als Arzt für Kinderheilkunde, auch war er über Jahre der Sprecher der Primare in Südtirol.„Hubert Messner kennt den Gesundheitsbetrieb so gut wie kaum jemand, ist einer der anerkanntesten Experten für das Südtiroler Gesundheitswesen und genießt eine hohe Anerkennung“, sagt SVP-Obmann Achammer.