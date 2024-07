NYT : Biden besorgt über Aussichten für Kandidatur

Unter Verweis auf seinen schwachen Auftritt gegen Donald Trump vergangene Woche hieß es, Biden wisse, dass bei 2 weiteren derartigen Ereignissen bis zum Ende des Wochenendes „wir in einer anderen Lage“ sein würden (engl: „we're in a different place“). US-Präsidialamtssprecher Andrew Bates schrieb auf Sozialen Medien nach der Veröffentlichung des Artikels: „Diese Behauptung ist absolut falsch.“ Und er ergänzte: „Wenn uns die 'New York Times' mehr als 7 Minuten Zeit gegeben hätte, das zu kommentieren, hätten wir ihnen das auch so gesagt.“In der Überschrift des Berichts hieß es, Biden habe dem „wichtigen Verbündeten“ gesagt, dass er die Fortsetzung seines Wahlkampfs prüfe. Der Bericht selbst enthielt keinen Verweis auf entsprechende Aussagen des Präsidenten. Dem Verbündeten zufolge habe der 81-Jährige gesagt, dass er wisse, seine Kandidatur möglicherweise nicht mehr retten zu können, wenn er die Öffentlichkeit in den kommenden Tagen nicht von seiner Eignung als Präsidentschaftskandidat überzeugen könne.Kurz nach Erscheinen des „New York Times“-Berichtes veröffentlichte der US-Sender CNN ebenfalls unter Berufung auf einen Verbündeten einen Bericht mit ähnlichem Inhalt. Dabei war unklar, ob es sich bei der Person um die gleiche Quelle handelte. Die Frage, welche Stellungnahme das Weiße Haus dazu abgeben wolle, beantwortete der Sprecher kurz angebunden: „Dieselbe.“