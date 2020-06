Österreich öffnet Grenze: „Wir rücken wieder näher zusammen“

Tauber gibt zu bedenken, dass durch die, auf einzelstaatlicher Ebene beschlossenen Grenzschließungen und Kontrollen, die europäische Grundfreiheit des freien Personen- und Warenverkehrs einer großen Belastungsprobe ausgesetzt worden sei.„Nachdem nun endlich jeder wieder ungehindert in Europa unterwegs sein und somit auch der Tourismus wieder hoffnungsvoller in die Zukunft blicken könne, brauche es auf europäischer Ebene dringend gemeinsame Regelungen, um festzuschreiben, was in Zukunft zu tun sei, wenn erneut ein Virus Regierungen zwingen sollte, zu strikten Einschränkungen des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens zu greifen“, fordert Tauber.„ Und auch der Gesundheitsschutz muss stärker denn je auf europäischer Ebene verankert werden. Es ist dringend notwendig, einzelstaatliche Maßnahmen unter den europäischen Staaten abzustimmen, ansonsten könnte in Zukunft der europäische Gedanke auf der Strecke bleiben“, ist Abgeordneter Helmut Tauber überzeugt.

stol