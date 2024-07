Osttirol: Wolf zum Abschuss freigegeben

Josef Geisler: „Erfüllen die EU-Anforderungen“

6 tote Schafe waren am Sonntag entdeckt worden, laut Amtstierärztin besteht der Verdacht auf einen Wolf als Verursacher. Es handelt sich um die dritte Abschussverordnung seit dem jüngsten Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zu Wolfsabschüssen.Erst am Dienstag wurde eine Verordnung für den Bezirk Kitzbühel erlassen. Die Abschussgenehmigungen gelten für die Dauer von 8 Wochen in einem Umkreis von 10 Kilometern für ein Tier. Es wurde betont, dass man „gemäß den gesetzlichen Vorgaben“ handle.Der EuGH hatte vor rund 2 Wochen geurteilt, dass das Verbot der Wolfsjagd u.a. aufgrund eines ungünstigen Erhaltungszustandes in Österreich weiter aufrecht ist. Ausgangspunkt des Verfahrens war eine Beschwerde von Tierschutzorganisationen, nachdem die Tiroler Landesregierung 2022 einen Wolf per Bescheid zum Abschuss freigegeben hatte. Das Tiroler Landesverwaltungsgericht (LVwG) bat daraufhin den EuGH um eine Auslegung des EU-Rechts in dieser Frage.Europarechtsexperten waren nach Bekanntwerden der Entscheidung der Meinung, dass der Abschuss weiterer Wölfe zu einem Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich führen könnte. Im Bundesland Tirol sah man hingegen „keine unmittelbaren Auswirkungen“, man werde weiter Problemwölfe abschießen, wurde seitens der Landesregierung betont.Tirol erfülle mit der aktuellen Rechtslage durch die Abschüsse europarechtliche Anforderungen, spielte der zuständige Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (ÖVP) darauf an, dass die Raubtiere im Bundesland mittlerweile nicht mehr per Bescheid, sondern nach Verordnungen abgeschossen werden. Bisher wurden im Bundesland 5 Wölfe nach entsprechenden Abschussverordnungen geschossen.